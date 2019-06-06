Во Владивостоке решают вопрос о передачи зданий ДВФУ краевой администрации

СЕГОДНЯ 03:51 2019-06-06T03:51:43+03:00

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Здания ДВФУ могут перейти в собственность Приморского края. Этот вопрос был затронут в ходе встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.

По данным пресс-служба краевой администрации, глава Приморья предлагает распределить бывшие здания ДВФУ на Мордовцева, 12 и Океанском проспекте, 19 между Российской Федерацией и Приморским краем для более эффективного использования этих площадей.

После переезда большинство из этих зданий теперь простаивают и вовсе не используются. По мнения Олега Кожемяко, их передача в край поможет решить ряд вопросов – нехватка административных зданий и социально значимых объектов.

В этих зданиях глава края планирует разместить земельное управление Владивостока, другие службы, что было бы удобно жителям региона.

- В целом, я думаю, эти объекты должны быть более рационально использованы, в том числе под какие-нибудь социальные нужды. В частности, на Океанском проспекте, 19 два хороших спортивных зала, которые будут востребованы нашими детьми и спортивным сообществом, – заявил Олег Кожемяко.

В итоге сторонам удалось договориться о сотрудничестве в данном вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU