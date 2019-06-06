Работникам «Радиоприбора» выплатят долгожданную зарплату

СЕГОДНЯ 04:37 2019-06-06T04:57:12+03:00

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Первые соглашения об урегулировании задолженности перед работниками «Радиоприбора» подпишут в четверг, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В департаменте труда и социального развития уточнили место и время - улица Пушкинская, 13 (кабинет 314). Специалисты также напомнили, что при себе необходимо иметь паспорт, копию паспорта, заполненное заявление на выплату. Форма заявления на выплату направлена конкурсному управляющему.

- Подписание будет происходить строго по датам и в соответствии со списками работников, которые направляются в адрес конкурсного управляющего ОАО «Радиоприбор», - подчеркнули в ведомстве.

Кстати, посмотреть списки можно на самом предприятии. Для этого нужно подойти на проходную по улице Калинина 275 в рабочий день, там же можно будет получить и бланк заявления.

Как известно, правительство России направило почти 160 миллионов рублей, чтобы погасить задолженности перед работниками скандально известного предприятия в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU