Работникам «Радиоприбора» выплатят долгожданную зарплату
Первые соглашения об урегулировании задолженности перед работниками «Радиоприбора» подпишут в четверг, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В департаменте труда и социального развития уточнили место и время - улица Пушкинская, 13 (кабинет 314). Специалисты также напомнили, что при себе необходимо иметь паспорт, копию паспорта, заполненное заявление на выплату. Форма заявления на выплату направлена конкурсному управляющему.
- Подписание будет происходить строго по датам и в соответствии со списками работников, которые направляются в адрес конкурсного управляющего ОАО «Радиоприбор», - подчеркнули в ведомстве.
Кстати, посмотреть списки можно на самом предприятии. Для этого нужно подойти на проходную по улице Калинина 275 в рабочий день, там же можно будет получить и бланк заявления.
Как известно, правительство России направило почти 160 миллионов рублей, чтобы погасить задолженности перед работниками скандально известного предприятия в Приморье.
ИСТОЧНИК KP.RU