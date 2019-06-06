2019-06-06T04:57:12+03:00
Общество

Работникам «Радиоприбора» выплатят долгожданную зарплату

Администрация Приморья подпишет порядка 265 соглашений
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
Изменить размер текста:

Первые соглашения об урегулировании задолженности перед работниками «Радиоприбора» подпишут в четверг, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В департаменте труда и социального развития уточнили место и время - улица Пушкинская, 13 (кабинет 314). Специалисты также напомнили, что при себе необходимо иметь паспорт, копию паспорта, заполненное заявление на выплату. Форма заявления на выплату направлена конкурсному управляющему.

- Подписание будет происходить строго по датам и в соответствии со списками работников, которые направляются в адрес конкурсного управляющего ОАО «Радиоприбор», - подчеркнули в ведомстве.

Кстати, посмотреть списки можно на самом предприятии. Для этого нужно подойти на проходную по улице Калинина 275 в рабочий день, там же можно будет получить и бланк заявления.

Как известно, правительство России направило почти 160 миллионов рублей, чтобы погасить задолженности перед работниками скандально известного предприятия в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние каникулы: подростки из Приморья грабили людей и угоняли автомобили
Кругосветка: во Владивосток на своем автомобиле приедет 77-летний пенсионер из Германии
Пьяный автомобилист устроил погром в Артеме
Предприниматели из Владивостока превращают город в мусорную свалку
Приоритет работы АО «Восточный Порт» - экологическая безопасность
Во Владивостоке решают вопрос о передачи зданий ДВФУ краевой администрации
Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в четверг, 6 июня
Часть Владивостока останется без света в четверг, 6 июня
Туман, ливни и грозы - о погоде в Приморье в четверг, 6 июня
Во Владивостоке сгорел автомобильный гараж
Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, пострадавшего от нападения неизвестного с топором, отправят в санаторий
Еще один перекресток во Владивостоке обзаведется светофором
Селфи с пользой: приморцев приглашают поучаствовать в конкурсе
Сотрудники приморского филиала ДРСК включены в Национальный реестр специалистов в области строительства
Владивостокские фермеры-пенсионеры смогут продавать свой товар и не платить за аренду места
«БКАД»: во Владивостоке приводят в порядок одну из важных дорог
Во Владивостоке капитально отремонтируют тротуар от остановки «Маяк» до сквера Анны Щетининой
Беспредельно наглый поступок водителя Subaru обсуждают в Instagram
Не суши весла: владивостокцев приглашают на соревнования по гребле
Приморцы тоннами скупают местную рыбу
Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 5 июня
Владивосток частично отключат от электроэнергии