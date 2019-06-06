Приоритет работы АО «Восточный Порт» - экологическая безопасность

СЕГОДНЯ 06:11 2019-06-06T06:15:31+03:00

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Исполнился год с момента подписания АО «Восточный Порт», Минтрансом России, Росприроднадзором, Администрацией Приморского края и Росморпортом пятистороннего соглашения, которое предусматривает реализацию мероприятий для перехода на технологии перевалки угля, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. Этот документ стал основой Комплексной экологической программы (КЭП), которую стивидор реализует в период с 2018 по 2020 год.

В 2018 году в рамках КЭП проведена модернизация стационарной системы орошения угольных складов АО «Восточный Порт», которая не имеет аналогов в Приморском крае. Заменены элементы дождевальных установок, способных выпускать воду на высоту до 15 м, создавая над угольными складами водный купол площадью до 45 кв. м каждая. В результате рассеивания мелкодисперсных частиц воды верхний слой штабеля увлажняется, предотвращая пыление.

Комплекс реализованных мер защиты окружающей среды также включает постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, оснащение всех промышленных площадок терминала системами видеонаблюдения. «Восточный Порт» на базе собственной аккредитованной лаборатории проводит ежедневный экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля. На территории комплексов и по периметру защитной зоны установлены анализаторы пыли и метеопосты. Данные с устройств оперативно передаются на специализированный сайт Примгидромета.

На Третьей очереди АО «Восточный Порт» в 2019 году закончен монтаж ветропылезащитных экранов. Общая протяженность 20-метровых щитов, огораживающих производственную площадку, составляет около 1,7 км, а их общая площадь превышает 33 тыс. кв. м – почти пять футбольных полей. Они спроектированы по международным стандартам с учетом розы ветров в заливе и надежно защищают акваторию моря от угольной пыли.

Большое внимание в рамках КЭП уделено работе очистных сооружений. В настоящий момент на специализированном угольном терминале осуществляется их модернизация. В текущем году очистные сооружения установлены на Третьей очереди. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры. Общая мощность очистных сооружений – более 30 000 куб. м в сутки.

- АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», рассказал управляющий директор Вадим Байбак. - в настоящее время предприятие продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Перед реализацией каждого мероприятия проводится компьютерное моделирование, его эффективность оценивают высококвалифицированные специалисты. Работа АО "Восточный Порт" по защите окружающей среды получила высокую оценку руководства края. В 2018-2019 годах на экологические программы будет направлено более 3,5 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU