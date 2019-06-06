2019-06-06T08:22:50+03:00
Общество

Кругосветка: во Владивосток на своем автомобиле приедет 77-летний пенсионер из Германии

Мужчина передвигается на культовом ретро-автомобиле Volkswagen Beetle
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: www.facebook.comФото: www.facebook.com
Изменить размер текста:

Во Владивосток приедет необычный гость. В рамках кругосветного путешествия Гюнтер Кирххофф из Германии посетит Владивосток. Приедет 77-летний пенсионер на культовом ретро-автомобиле Volkswagen Beetle.

В мае 2019 года мужчина взял старт на своем автомобиле из Вольфсбурга - окружной город в Германии, в земле Нижняя Саксония. В планах - посетить Канаду, Мексику, далее отправиться к самой южной точке Америки. Владивосток станет финальной точкой в маршруте по России. Сюда Гюнтер Кирххофф планирует приехать уже в пятницу, 7 июня. В автоцентре его автомобиль пройдет техническое обслуживание, а после пенсионер отправится дальше.

Кстати, сопровождает его в путешествии по России 68-летний Сергей Рохленко. Самому путешественнику уже в сентябре исполнится 78 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние каникулы: подростки из Приморья грабили людей и угоняли автомобили
Пьяный автомобилист устроил погром в Артеме
Предприниматели из Владивостока превращают город в мусорную свалку
Приоритет работы АО «Восточный Порт» - экологическая безопасность
Работникам «Радиоприбора» выплатят долгожданную зарплату
Во Владивостоке решают вопрос о передачи зданий ДВФУ краевой администрации
Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в четверг, 6 июня
Часть Владивостока останется без света в четверг, 6 июня
Туман, ливни и грозы - о погоде в Приморье в четверг, 6 июня
Во Владивостоке сгорел автомобильный гараж
Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, пострадавшего от нападения неизвестного с топором, отправят в санаторий
Еще один перекресток во Владивостоке обзаведется светофором
Селфи с пользой: приморцев приглашают поучаствовать в конкурсе
Сотрудники приморского филиала ДРСК включены в Национальный реестр специалистов в области строительства
Владивостокские фермеры-пенсионеры смогут продавать свой товар и не платить за аренду места
«БКАД»: во Владивостоке приводят в порядок одну из важных дорог
Во Владивостоке капитально отремонтируют тротуар от остановки «Маяк» до сквера Анны Щетининой
Беспредельно наглый поступок водителя Subaru обсуждают в Instagram
Не суши весла: владивостокцев приглашают на соревнования по гребле
Приморцы тоннами скупают местную рыбу
Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 5 июня
Владивосток частично отключат от электроэнергии