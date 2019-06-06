Кругосветка: во Владивосток на своем автомобиле приедет 77-летний пенсионер из Германии

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-06T08:22:50+03:00

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Во Владивосток приедет необычный гость. В рамках кругосветного путешествия Гюнтер Кирххофф из Германии посетит Владивосток. Приедет 77-летний пенсионер на культовом ретро-автомобиле Volkswagen Beetle.

В мае 2019 года мужчина взял старт на своем автомобиле из Вольфсбурга - окружной город в Германии, в земле Нижняя Саксония. В планах - посетить Канаду, Мексику, далее отправиться к самой южной точке Америки. Владивосток станет финальной точкой в маршруте по России. Сюда Гюнтер Кирххофф планирует приехать уже в пятницу, 7 июня. В автоцентре его автомобиль пройдет техническое обслуживание, а после пенсионер отправится дальше.

Кстати, сопровождает его в путешествии по России 68-летний Сергей Рохленко. Самому путешественнику уже в сентябре исполнится 78 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU