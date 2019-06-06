2019-06-06T09:34:23+03:00
Общество

Новогодние каникулы: подростки из Приморья грабили людей и угоняли автомобили

16-летние ребята весь январь развлекались как могли
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Шахиджанян Сергей.Фото: Шахиджанян Сергей.
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В Артеме завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в нескольких преступлениях против собственности. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета России по Приморскому краю.

Инцидент произошел еще в начале января 2019 года, в канун новогодних праздников, в Артеме. Два 16-летних подростка заранее договорились угнать какой-нибудь автомобиль, чтобы покататься, а потом просто бросить его. На улице Ватутина молодым людям приглянулась машина марки Mitsubishi Lancer Cedia. Ребята с легкостью вскрыли отверткой дверной замок и уже было хотели завести двигатель, но попытка не дала результатов.

Парней это, конечно же, не остановило, и они решили попытать удачу на другом автомобиле. Попытка номер два тоже закончилась ничем.

В третий раз, как в той самой сказке, ребятам повезло. Они вскрыли и с легкостью завели автомобиль и даже умудрились проехать на нем порядка пяти метров. Но тут на их пути встретился другой припаркованный транспорт. В результате произошло ДТП.

Побоявшись, что ребят застукают на месте преступления, они убежали. Однако уже на следующую ночь они снова попытались угнать еще три автомобиля по той же схеме.

К концу января забава с угоном машин парням надоела, и они переключились на обычных прохожих - открыто похищали их вещи. Так они избили мужчину и похитили его сотовый телефон, а затем напали на женщину, вырвав из ее рук личную сумку.

В конечном итоге молодые люди стали фигурантами уголовного дела по трем статьям: покушение на угон, угон и грабеж. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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