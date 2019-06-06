Служебная собака обнаружила 20 сотовых телефонов, которые кто-то планировал перекинуть в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-06T10:27:22+03:00

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Служебная собака Торнадос пресекла передачу крупной партии запрещенных предметов на территорию СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Сотрудники режимной территории досматривали прилегающую к учреждению площадку. В процессе служебная собака по кличке Торнадос нашла полиэтиленовый пакет, о чем инспекторы узнали по реакции животного. Как выяснилось позже, внутри находились 20 сотовых телефонов и шесть зарядных устройств. Предназначались девайся для переброса на режимную территорию. Пока что «владельца» пакета с запрещенным содержимым выявить не удалось. Однако уже все материалы по данному факту переданы в ОМВД.

Это далеко не первый случай, когда служебные собаки предотвращают пронос запрещенных вещей или продуктов на режимную территорию. Но это не единственная область, где необходима работа животных. Очень часто собак используют при патрулировании, карауле и розыске, участвуют в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также при досмотре транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU