Погода во Владивостоке и Приморье на 7 июня: облачно и до +17 °C
Сегодня, 7 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром на побережье местами туман, вероятность 60%. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +13...+27°C.
Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.
В Уссурийске облачно, днем с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
В Находке облачно, днем с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.
ИСТОЧНИК KP.RU