Погода во Владивостоке и Приморье на 7 июня: облачно и до +17 °C

СЕГОДНЯ 00:45 2019-06-07T00:45:35+03:00

Во Владивостоке весь день облачно, преимущественно без осадков. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди

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Сегодня, 7 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром на побережье местами туман, вероятность 60%. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +13...+27°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске облачно, днем с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке облачно, днем с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU