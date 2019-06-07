2019-06-07T02:12:03+03:00
Общество

Стабильность: в Приморье туманно, дождливо, но тепло

О погоде в регионе на пятницу, 7 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Приморский край в пятницу, 7 июня, окажется во Владивостоке поля пониженного атмосферного давления. В регионе облачно и дождливо, утром на побережьях - туман. Температура воздуха по Приморью не поднимется выше 27 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице небо затянут облака, но осадков почти не будет. Умеренный юго-восточный ветер после обеда перейдет в сильный. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске тоже облачно, но с прояснениями и тоже почти без осадков. Ветер возьмет направление с юго-запада или юга. Температура в соседнем города теплее - 22-24 градуса со знаком плюс.

В Находке дождя не будет. Южный и юго-восточный умеренный ветер разгонит облака, а воздух в течение дня прогреется до 19 градусов.

К слову, судя по многолетним наблюдениям метеорологов, погода 7 июня во Владивостоке обычно теплая. Максимальная температура воздуха +27,8 °С отмечалась в 1986 году. Минимальная температура воздуха в 1931 году составила +4,8 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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