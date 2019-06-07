Восемь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в пятницу, 7 июня

СЕГОДНЯ 02:30 2019-06-07T02:30:30+03:00

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Восемь автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в пятницу, 7 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

522 Владивосток - Покровка 10:10

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

504 Владивосток - Большой Камень 13:10

506 Владивосток - Находка 15:10

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

539 Владивосток - Кировка 18:00

504 Владивосток - Большой Камень 15:50

ИСТОЧНИК KP.RU