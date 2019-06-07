Девять авиарейсов вылетают из Владивостока с задержкой

СЕГОДНЯ 02:50 2019-06-07T02:54:38+03:00

Еще восемь самолетов прилетят в аэропорт тоже с опозданием

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В расписании Международного аэропорта «Владивосток» произошли изменения. Об этом сообщает информационное табло воздушной гавани.

По имеющимся данным, задерживается вылет девяти самолетов и прибытие восьми.

Так, самолет авиакомпании Аврора, рейс HZ-517, следующий по маршруту Владивосток - Кавалерово, должен был вылететь еще в 08:05. По неизвестным причинам вылет перенесся на 11:05. Время регистрации на рейс: 10:05-10:50.

Рейс HZ-521 авиакомпании Аврора, следующий по маршруту Владивосток - Дальнегорск, должен был вылететь в 08:20, однако отправится в путь в 11:10. Время регистрации на рейс: 10:10-10:55.

Рейс S7-5204 авиакомпании S7 Airlines, следующий по маршруту Владивосток - Новосибирск, должен был вылететь в 08:55, но время поменялось на 11:40. Время регистрации на рейс: 07:01-11:00.

Рейс HY-7666 авиакомпании Uzbekistan Airways, следующий по маршруту Владивосток - Новосибирск, должен был вылететь в 08:55, но время поменялось на 11:40. Время регистрации на рейс: 07:01-11:00.

Рейс JL-7098 авиакомпании Japan Airlines, следующий по маршруту Владивосток - Токио\Нарита, должен был вылететь в 10:35, однако время поменяли на 11:45. Время регистрации на рейс: 08:36-11:05.

Рейс SQ-1971 авиакомпании Singapore Airlines, следующий по маршруту Владивосток - Токио\Нарита, должен лететь в 10:35, однако время поменяли на 11:45. Время регистрации на рейс: 08:36-11:05.

Рейс S7-6281 авиакомпании S7 Airlines, следующий по маршруту Владивосток - Токио\Нарита, должен лететь в 10:35, однако время поменяли на 11:45. Время регистрации на рейс: 08:36-11:05.

С опозданием в Международный аэропорт «Владивосток» прибывают тоже восемь рейсов.

Рейс S7-6202 авиакомпании S7 Airlines из Иркутска прибудет в 10:10 вместо 06:00 часов утра.

Рейс S7-5203 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска прибудет в 10:50 вместо 07:50.

Рейс HY-7665 авиакомпании Uzbekistan Airways из Новосибирска прибудет в 10:50 вместо 07:50.

Рейс HZ-518 авиакомпании Аврора из Кавалерово прибудет в 13:55 вместо 11:05.

Рейс HZ-522 авиакомпании Аврора из Дальнегорска прибудет в 13:55 вместо 11:45.

Два рейса из Южно-Сахалинска, S7-6222 авиакомпании S7 Airlines и SU-4131 авиакомпании Аврора тоже прилетят во Владивосток с опозданием.

Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибудет в 12:50 вместо 12:05.

ИСТОЧНИК KP.RU