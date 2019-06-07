2019-06-07T03:50:17+03:00
Общество

Рыбаки из Приморья наращивают темпы вылова минтая, наваги и терпуга

Цифры 2019 года серьезно выросли в сравнении с показателями прошлых лет
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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Вылов минтая, наваги и терпуга увеличили рыбаки Приморья. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

По данным краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала 2019 года местные рыбаки выловили на 50 тысяч тонн минтая больше, чем показатели прошлого года. Всего добыто более 335 тысяч тонн рыбы. К слову, увеличился и вылов терпуга и наваги - до 630 и 345 тонн соответственно.

Эта рыбная продукция входит в социальную программу «Приморская рыба». Килограмм минтая в магазинах края можно купить за 90 рублей, наваги «ворошенки» - за 75 рублей. Найти продукцию помогут специальные ценники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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