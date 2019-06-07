2019-06-07T03:56:06+03:00
Общество

В Приморье решили, кто будет ремонтировать дороги в Артеме и Шкотовском районе

Три подрядчика совсем скоро приступят к работам
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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Определены подрядчики ремонта дорог в Артеме и Шкотовском районе Приморья. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Трассу приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы начнутся уже в ближайшее время. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что в Артеме подрядчику предстоит привести в порядок участки улично-дорожной сети общей протяженностью 8,4 километра, в Шкотовском районе - 21,8 километра.

Специалисты назвали и самих подрядчиков. В Артеме их будет два - компании «Спецсу» и «ТехноCтрой ДВ». В Шкотовском районе один - «Строительное управление №1».

К слову, в администрации еще раз напомнили, что в этом году в рамках нацпроекта дорожные рабочие отремонтируют 81 километр дорог. На эти цели предусмотрены 1,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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