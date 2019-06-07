Головы нет: страшная авария произошла в Приморье
Серьезная авария произошла в Приморье. Автомобиль после ДТП превратился в груду железа, а водитель погиб на месте аварии.
Инцидент случился в районе Осиновки, село в Михайловском районе. Как произошла авария - пока неизвестно. По фотографиям даже не удается определить марку автомобиля. Скорее всего рулевой иномарки несся на огромной скорости и не справился с управлением своего транспортного средства. Авто вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.
Сам рулевой оказался даже не внутри машины, а под ней. Мужчину придавило тяжелым кузовом. По словам очевидцев, в процессе пострадавший лишился головы и погиб на месте аварии.
Видео: dpscontrol.
Автомобиль же после кульбитов преобразился до неузнаваемости: теперь вместо машины осталось лишь покореженное железо.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU