2019-06-07T04:07:04+03:00
Происшествия

Головы нет: страшная авария произошла в Приморье

Автомобиль изменился до неузнаваемости [видео]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: dpscontrol.Фото: dpscontrol.
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Серьезная авария произошла в Приморье. Автомобиль после ДТП превратился в груду железа, а водитель погиб на месте аварии.

Инцидент случился в районе Осиновки, село в Михайловском районе. Как произошла авария - пока неизвестно. По фотографиям даже не удается определить марку автомобиля. Скорее всего рулевой иномарки несся на огромной скорости и не справился с управлением своего транспортного средства. Авто вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.

Сам рулевой оказался даже не внутри машины, а под ней. Мужчину придавило тяжелым кузовом. По словам очевидцев, в процессе пострадавший лишился головы и погиб на месте аварии.

Видео: dpscontrol.

Автомобиль же после кульбитов преобразился до неузнаваемости: теперь вместо машины осталось лишь покореженное железо.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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