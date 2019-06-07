2019-06-07T05:09:58+03:00
Политика

К концу 2019 года администрация Приморского края станет правительством

Губернатор края рассказал, кто может стать главой новой структуры
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Приморскую администрацию к концу года преобразуют в правительство. Предполагается, что главой станет нынешний первый вице-губернатор Вера Щербина. Об этом в ходе интервью ТАСС заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

В начале 2020 года администрация Приморского края заработает в новом виде. Новую структуру возглавит председатель правительства. Пока что точно неизвестно, кто займет это место. Однако уже сейчас есть первый претендент на должность - первый вице-губернатор региона Вера Щербина. Такое предположение высказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сам губернатор региона.

- Щербина - основная кандидатура на пост председателя правительства, - сказал Олег Кожемяко и добавил, что в планах нет расширения штата.

Одно из первых кадровых решений нынешнего главы края как раз и было назначение Веры Щербины на пост первого вице-губернатора. Это произошло еще в декабре 2018 года. 17 декабря глава правительства Сахалина покинула свой пост, а после приехала в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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