Автоледи на джипе устроила настоящий погром на одной из улиц Владивостока
Во Владивостоке произошла серьезная авария. Женщина за рулем джипа не увидела еще одного участника движения, автомобиль столкнулся с кроссовером, а после – отлетел в столб. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
Инцидент произошел в в районе дома №18 на улице Верхнепортовой. Женщина 1986 года рождения за рулем автомобиля марки Proceed Marvie планировала перестроиться на вторую полосу движения. В этот момент там уже двигался авто марки Infinity, но рулевая джипа его почему-то не заметила.
Как следствие - столкновение двух машин. Однако после этого водитель джипа остановиться смогла не сразу, съехала на тротуар и протаранила фонарный столб.
В результате ДТП пострадала только виновница. Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и перелом челюсти, а после - доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU