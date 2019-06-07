2019-06-07T05:33:49+03:00
Происшествия

Автоледи на джипе устроила настоящий погром на одной из улиц Владивостока

Женщина не убедилась в безопасности своего маневра
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
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Во Владивостоке произошла серьезная авария. Женщина за рулем джипа не увидела еще одного участника движения, автомобиль столкнулся с кроссовером, а после – отлетел в столб. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Инцидент произошел в в районе дома №18 на улице Верхнепортовой. Женщина 1986 года рождения за рулем автомобиля марки Proceed Marvie планировала перестроиться на вторую полосу движения. В этот момент там уже двигался авто марки Infinity, но рулевая джипа его почему-то не заметила.

Как следствие - столкновение двух машин. Однако после этого водитель джипа остановиться смогла не сразу, съехала на тротуар и протаранила фонарный столб.

В результате ДТП пострадала только виновница. Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и перелом челюсти, а после - доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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