2019-06-07T05:52:11+03:00
Общество

Бабушка, помоги: во Владивостоке раскрыли схему телефонного мошенничества

На счету у злоумышленника две обманутые пенсионерки
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Чабаненко Игорь.Фото: Чабаненко Игорь.
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Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Известно, что мужчина звонил предпочтительно на домашние телефонные номера жителей Владивостока. Когда трубку снимали, он начинал имитировать голоса родственников и рассказывать жуткие истории о выдуманных происшествиях - ДТП с пострадавшими. Затем звонивший снова менял голос, но уже в этот раз представлялся либо сотрудником полиции, либо самим пострадавшим и подтверждал совершения преступления.

Злоумышленник буквально убеждал своего собеседника в необходимости срочно дать определенную сумму денег, чтобы избежать серьезных проблем. Иными словами, просил взятку за освобождение от несуществующей уголовной ответственности.

Когда обманутые родственники соглашались отдать деньги, к ним приезжал 44-летний сообщник фигуранта уголовного дела и забирал все необходимое. Все это время сам злоумышленник находился на связи с пострадавшими, чтобы те не успели опомниться и позвонить своим реальным родственникам.

Всего на счету подсудимого два преступления. В обоих случаях жертвами стали женщины пенсионного возраста. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 131 тысячу рублей.

Следователем отдела полиции Фрунзенского района УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении мошенничества. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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