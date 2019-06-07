2019-06-07T08:19:18+03:00
Общество

Пенсионерка лишилась квартиры из-за бывшей жены собственного сына

Женщина выгнала старушку и заняла ее жилплощадь, но вопрос решила Служба судебных приставов
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба УФССП по Приморскому краю.Фото: пресс-служба УФССП по Приморскому краю.
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Жительница Приморья выгнала из дома пожилую мать своего бывшего мужа. Последняя обратилась в суд, и вернуть жилье ее-таки удалось. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

39-летнюю жительница Арсеньевского городского округа должны были выселить из квартиры - такое исполнительное производство находилось в местном отделении судебных приставов. Получив требование, женщина съехать с квартиры не торопилась. Более того, даже ограниченные сроки не стали для нее помехой. В день выселения женщина категорически отказалась покидать квартиру и даже препятствовала законной деятельности работников службы. Попасть внутрь специалисты смогли только после взлома двери - это им разрешила сама собственница-пенсионерка.

В результате квартиру принудительно, все-таки удалось освободить. За воспрепятствование законной деятельности должностных лиц нарушительница привлечена к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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