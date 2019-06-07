2019-06-07T08:41:52+03:00
Происшествия

В УМВД Приморья рассказали подробности жуткого ДТП в Осиновке

Пассажир, ехавший в машине с погибшим, доставлен в реанимацию
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в селе Осиновка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За рулем автомобиля марки Lexus находился мужчина 1960 года рождения. Двигаясь по улице Суворова, в районе поворота на улицу Краснознаменную он не справился с управлением своего транспорта. Автомобиль съехал с трассы и опрокинулся в кювет.

К слову, в момент ДТП в салоне авто находился еще и пассажир. Его прибывшие медики срочно доставили в реанимацию. Водитель иномарки, как ранее писала «Комсомольская правда», скончался на месте происшествия. По свидетельствам очевидцев, мужчина и вовсе лишился головы.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что рулевой ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Сейчас по факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются причины и условия возникновения аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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