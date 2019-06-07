Общегородская ярмарка ждет жителей и гостей Владивостока на выходных

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-07T08:50:08+03:00

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В воскресенье, 9 июня, жителей и гостей дальневосточной столицы приглашают на центральную площадь Владивостока. В этот день там развернется общегородская продовольственная ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Более 200 местных производителей привезут на площадь и представят свою продукцию. Здесь можно будет купить свежие весенние овощи, зелень, а также ягоды и фрукты. Помимо этого, всегда в продаже мясо, рыба, свежая выпечка, мёд и другие продукты питание.Нна ярмарке традиционно представлен большой ассортимент семян и саженцев.

Ярмарка будет работать на площади Борцов революции в воскресенье, 9 июня, с 09:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU