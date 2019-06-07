Общегородская ярмарка ждет жителей и гостей Владивостока на выходных
В воскресенье, 9 июня, жителей и гостей дальневосточной столицы приглашают на центральную площадь Владивостока. В этот день там развернется общегородская продовольственная ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Более 200 местных производителей привезут на площадь и представят свою продукцию. Здесь можно будет купить свежие весенние овощи, зелень, а также ягоды и фрукты. Помимо этого, всегда в продаже мясо, рыба, свежая выпечка, мёд и другие продукты питание.Нна ярмарке традиционно представлен большой ассортимент семян и саженцев.
Ярмарка будет работать на площади Борцов революции в воскресенье, 9 июня, с 09:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU