Одну из главных дорог перекроют во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-07T08:56:55+03:00

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На проспекте Красного Знамени во Владивостоке на 15 дней перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения на дороге связаны со строительством кольцевого водопровода и земляными работами на данном участке. Специалисты временно ограничат проезд от пересечения с улицей Иманская до пересечения с Океанским проспектом.

Ограничения вступят в силу уже в субботу, 8 июня, с 12:00 часов и продлятся до позднего вечера 27 июня, 23:00 часов. По данным ведомства, объезжать перекрытую трассу придется по улицам Иманской, Комсомольской и Океанскому проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU