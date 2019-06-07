Одну из главных дорог перекроют во Владивостоке
В районе Красного Знамени появится водопровод
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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На проспекте Красного Знамени во Владивостоке на 15 дней перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Изменения на дороге связаны со строительством кольцевого водопровода и земляными работами на данном участке. Специалисты временно ограничат проезд от пересечения с улицей Иманская до пересечения с Океанским проспектом.
Ограничения вступят в силу уже в субботу, 8 июня, с 12:00 часов и продлятся до позднего вечера 27 июня, 23:00 часов. По данным ведомства, объезжать перекрытую трассу придется по улицам Иманской, Комсомольской и Океанскому проспекту.
ИСТОЧНИК KP.RU