Пять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Лесозаводске
Из отрезанного дымом подъезда пожарные эвакуировали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Звонок в пожарно-спасательную службу Лесозаводска поступил в 16:58 в четверг, 6 июня. На другом конце провода сообщили, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома что-то горит.
Спустя три минуты по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к разведке и тушению. Как оказалось, горела квартира на седьмом этаже. Из-за сильного дыма жильцы прилегающих квартир не смогли попасть к выходу. Тогда специалисты задействовали звено газодымозащитной службы. Чтобы избежать печальных последствий, брандмейстеры эвакуировали пять человек.
В ходе разведки пожарные установили и очаг возгорания: кресло, стол и пылесос в одной из квартир. По данным пресс-службы ведомства, в 17:05 пожар был локализован. В 17:22 - полностью потушен. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.
С огнем боролись пять человек личного состава и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU