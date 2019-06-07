Пять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Лесозаводске

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-07T09:07:00+03:00

В одной из квартир загорелась мебель

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Из отрезанного дымом подъезда пожарные эвакуировали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Звонок в пожарно-спасательную службу Лесозаводска поступил в 16:58 в четверг, 6 июня. На другом конце провода сообщили, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома что-то горит.

Спустя три минуты по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к разведке и тушению. Как оказалось, горела квартира на седьмом этаже. Из-за сильного дыма жильцы прилегающих квартир не смогли попасть к выходу. Тогда специалисты задействовали звено газодымозащитной службы. Чтобы избежать печальных последствий, брандмейстеры эвакуировали пять человек.

В ходе разведки пожарные установили и очаг возгорания: кресло, стол и пылесос в одной из квартир. По данным пресс-службы ведомства, в 17:05 пожар был локализован. В 17:22 - полностью потушен. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

С огнем боролись пять человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU