Продано: новый владелец оплатил покупку знаменитых приморских гостиниц-долгостроев «Хаятт»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-07T10:09:17+03:00

Стройку не закончили до сих пор. Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

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Губернатор Приморского края сообщил о завершении сделки по продаже печально известных отелей «Хаятт». Об этом пишет ТАСС.

Еще в апреле компания «Парк-Отель «Бурдугуз» купила два знаменитых приморских недостроя за 3,7 миллиона: отель на мысе Бурный продан за 2,1 миллиарда рублей, а гостиница в бухте Золотой Рог - за 1,6 миллиарда рублей. По имеющейся информации, теперь «Хаятты» принадлежат одной из структур российского миллиардера Олега Дерипаски. К слову, еще в феврале желание купить «Хаятты» выразила китайская группа компаний United Exchange/Sun Group. Об этом сообщил собственник Цзян Юйсян.

О том, что на сегодняшний день оплата уже прошла, заявил сам губернатор Приморья в ходе интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Деньги, вырученные от продажи долгостроев, поступят в казну Приморья. По словам губернатора, уже в ближайшее время новые владельцы должны представить дорожную карту по достройке и вводе в эксплуатацию гостиниц.

- Я думаю, что к форуму (Восточному экономическому форуму в сентябре - прим. ред.) они концепт и дорожную карту по вводу этих объектов сделают, - сказал Олег Кожемяко.

Строительство пятизвездочных гостиниц во Владивостоке началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. На здания ушли миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу не удалось до сих пор. Стройка обернулась скандальным уголовным делом о халатности. Возведением печально известных отелей «Hyatt» во Владивостоке занималась строительная компанию «КФК», в которой после прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU