СЕГОДНЯ 03:03 2019-06-08T03:03:21+03:00

Погода во Владивостоке 8 июня 2019 года: днем до +16 градусов, ветер, местами туман Фото: Александра ШОПЕНКО

Синоптики не исключают, что в некоторых районах региона пройдут дожди

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Сегодня, 8 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, с вероятностью в 60 процентов местами пройдут дожди. Утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха +12…+26 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, а вечером разгуляется до сильного. Воздух в дальневосточной столице прогреется до +14…+16 градусов, в столбик термометра покажет +21 градус.

В Уссурийске сегодня облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, не исключено, что в конце дня он усилится. Температура воздуха будет в пределах +22…+24 градуса.

В Находке переменная облачность, синоптики говорят, что осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU