2019-06-08T04:02:41+03:00
Общество

Следователи проводят проверку после ошибочной ампутации ноги в Приморье

После операции у женщины возникли осложнения
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегосяВ настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегосяФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительнице Приморского края в прошлом году врачи ампутировали ногу и, как считает женщина, сделали они это по ошибке. Пострадавшая осталась без голени, при этом инвалидность оформить у нее не выходит.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о том, что жительнице Партизанского района проведена операция по ампутации ноги, вследствие которой возникли осложнения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение.

Кроме этого, квалификацией хирурга, проводившего операцию, заинтересовалась прокуратура. Коллеги медицинского работника считают, что диагноз был поставлен неверно из-за недостаточного профессионализма врача. Ампутации ноги можно было избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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