Не гони, да не гоним будешь: самогонщика-рецидивиста осудили за незаконную продажу алкоголя в Приморье

СЕГОДНЯ 06:10 2019-06-08T06:10:06+03:00

В первый раз 33-летний житель села Майское попался в феврале прошлого года Фото: Олег ЗОЛОТО

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В приморском селе Майское полицейские нашли местного самогонщика. Мужчина настолько любил свое дело, что не оставил его даже после того, как попался впервые и схлопотал немалый штраф. За рецидив самогонщик стал фигурантом уголовного дела.

В первый раз 33-летний житель села Майское попался в феврале прошлого года. Тогда за продажу односельчанам алкоголя собственного производства мужчина схлопотал 30 тысяч рублей штрафа.

Однако уже в октябре самогонщик вновь попался на изготовление и незаконной продаже спиртного. На этот раз наказание предполагалось строже и в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»

- Доказана причастность подсудимого к совершению преступления. Ханкайский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье - 80 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU