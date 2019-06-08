2019-06-08T05:01:34+03:00
Общество

Бережливая женская консультация открылась в роддоме Владивостока

Она призвана сэкономить время и нервы пациентов и сотрудников
Александра ШОПЕНКО
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Женскую консультацию преобразовали всего за несколько месяцевЖенскую консультацию преобразовали всего за несколько месяцевФото: primorsky.ru
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В женской консультации роддома номер три Владивостока внедрен проект «Бережливая поликлиника». Современные технологии позволят сократить время ожидания приема, а также сделать медицинскую помощь более качественной.

Женскую консультацию преобразовали всего за несколько месяцев - отремонтировали коридоры, переоснастили кабинеты и реорганизовали деятельности в целом. Здесь появился даже игровой уголок для детей, которые сопровождают мам во время визита к врачу.

- Получилось уютно, красиво. Важно, что вместе с проектом «Бережливая поликлиника» здесь активно внедряются и информационные технологии – есть удобный электронный информационный стол-табло, инфомат, – отметила Ирина Медведева, врио вице-губернатора Приморского края.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, всего проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в 20 медицинских учреждениях. Среди них городские и районные поликлиники, а также еще одна женская консультация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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