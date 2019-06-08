Во Владивостоке из-за стройки и вырубки деревьев на чиновников мэрии завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-08T08:00:00+03:00

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Прокуратура заинтересовалась строительством склада стройматериалов на Второй речке, ради которого вырубили деревья. Как оказалось, возведение объекта велось незаконно, а разрешение чиновники выдали безосновательно. За это они стали фигурантами уголовного дела.

Проверить стройку на Русской улице попросил глава местного завода. Прокуратура взялась за дело и выяснила, что в прошлом году чиновники мэрии дальневосточной столицы выдали заведомо незаконное разрешение на возведение склада. Однако построить объект не представляюсь возможным без вырубки деревьев. Чиновники выдали разрешение и на это, причем безосновательно. В итоге ущерб составил более 390 тысяч рублей.

- Незаконно выданное разрешение на вырубку деревьев отменено (срок действия разрешения на строительства истек), ведется претензионная работа по демонтажу самовольной постройки (опалубки), установленной на земельном участке рядом с заводом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Проверка также стала основанием для возбуждения уголовного дела возбуждено по статье «Халатность». Максимальное наказание в зависимости от части статьи - арест до шести месяцев или штраф от 150 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU