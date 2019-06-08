2019-06-08T12:31:14+03:00
Происшествия

Житель Приморья попытался вывезти в Китай краснокнижную женьшень на миллион рублей

Пересечь границу с контрабандой мужчина пытался на грузовом тягаче
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Как бы тщательно мужчина не прятал женьшень, пройти таможенный контроль он не сумел. Фото: Пресс-служба Дальневосточной оперативной таможниКак бы тщательно мужчина не прятал женьшень, пройти таможенный контроль он не сумел. Фото: Пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни
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Житель Уссурийска попался на контрабанде стратегически важных ресурсов в КНР. Мужчина пытался перевезти через границу пакет, в котором находилось 76 краснокнижных сырых корней женьшеня. Их стоимость составила более одного миллиона рублей.

Запрещенный груз нарушитель спрятал под прошивкой боковой панели в кабине грузового тягача. Как бы тщательно мужчина не прятал женьшень, пройти таможенный контроль он не сумел. Пограничники нашли стратегически важный товар, изъяли, а контрабандист стал фигурантом уголовного дела.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 2,8 года условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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