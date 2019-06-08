Приморье вошло в ТОП-10 регионов по росту в Национальном рейтинге инвестклимата

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-08T07:20:48+03:00

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Традиционный национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ представили на Петербургском форуме. Приморье было назван в числе тех, кто показывает хороший рост - край поднялся с 76 на 55 место.

На результат, как сообщает пресс-служба администрации Приморья, повлияли, в том числе, сокращение времени регистрации права собственности, получения разрежений на строительство и подключение к электричеству. Кроме этого, положительной оценки удостоились краевые инвестсовет и инвестагентство.

- 21 пункт, на который поднялся регион в Национальном рейтинге, – это совместная работа команды, состоящей из экспертов, органов власти краевого и федерального уровня. Это помощь самого бизнес-сообщества, которое подсказывало приемлемые решения. Рост произошел благодаря открытому диалогу власти и бизнеса, встречам, на которых мы обсуждаем различные вопросы: это, например, подключение к инфраструктуре, административное давление, которое уменьшается, по оценке специалистов, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Эксперты отметили, что улучшая инвестиционный климат, регионы должны следовать правилу: бизнес идет туда, где хотят жить и работать люди. Для этого разработаны национальные проекты, призванные развивать все сферы жизни.

Национальный рейтинг формируется ежегодно Агентством стратегических инициатив на основе независимых опросов предпринимателей, которые оценивают насколько просто, удобно и быстро в регионе можно получить государственные услуги и решить вопросы, связанные с организацией и ведением бизнеса. Это 44 показателя, среди которых – открытый диалог власти и предпринимателей, скорость оформления земельных участков, получения разрешения на строительство или подключения к коммунальным сетям, качество дорожного покрытия, доступность услуг связи, наличие мер поддержки предпринимателей и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU