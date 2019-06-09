Погода во Владивостоке на 9 июня 2019 года: облачно и до +15°C

СЕГОДНЯ 02:58 2019-06-09T02:58:30+03:00

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Сегодня, 9 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой дождь, вероятность 60%, на побережье утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +12...+26°C.

Во Владивостоке облачно, местами морось (вероятность 100%), туман. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха днем +13...+15°C, в пригороде до 20°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха днем +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

ИСТОЧНИК KP.RU