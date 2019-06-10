В Приморье дождливо, облачно и туманно

СЕГОДНЯ 02:33 2019-06-10T02:33:26+03:00

О погоде в регионе на понедельник, 10 июня

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В понедельник, 10 июня, Приморский край окажется в поле повышенного атмосферного давления. В регионе облачно, синоптики с вероятностью в 60 процентов прогнозируют дождь. В некоторых районах ожидается туман. Воздух в этот день не прогреется больше 26 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице утро сегодня началось со слабой мороси. Юго-восточный ветер после обеда перейдет в сильный. Температура воздуха - от 12 до 14 градусов тепла, в пригороде до 18 градусов.

В Уссурийске небо затянут облака, но осадков почти не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура в соседнем городе все же теплее - до 22 градусов со знаком плюс.

В Находке облачно, но тоже без осадков. Слабый ветер в течение дня перейдет в умеренный и возьмет направление с востока. Температура воздуха +14..+16°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода во Владивостоке 10 июня обычно была теплой. Максимальная температура воздуха +28,6 °С отмечалась в 1965, 2010 годах. Минимальная температура воздуха в 1931 году составила +4,0 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU