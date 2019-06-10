2019-06-10T03:07:13+03:00
Общество

Владивостокцев ждут отключения воды уже на этой неделе

Причина - ремонтные работы
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: Черникова (Расюк) Татьяна.Фото: Черникова (Расюк) Татьяна.
Изменить размер текста:

На этой неделе во Владивостоке пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, в четверг, 13 июня, без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

Кирова, 60-70. Обручева. Чкалова, 15.

Адмирала Кузнецова, 74, 78. Каплунова, 5.

Крыгина, 84. Леонова, 64.

Время отключений - с 09:00 до 19:00. Причина - плановые ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке перекроют одну из улиц
Новый неприличный дорожный знак появился на въезде во Владивосток
Очередное ДТП с мотоциклистом в Приморье закончилось трагедией
В Приморье ищут мужчину
ВКАД могут начать строить уже в 2020 году
В Приморье построят государственное арендное жилье для молодых специалистов
Восемь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в понедельник, 10 июня
В Приморье дождливо, облачно и туманно
Пенсионерка в Приморье 11 лет терпела «скотские» ограничения
Во Владивостоке задержали грабителя по горячим следам
Импортное мясо будет проходить более тщательный контроль перед ввозом в Приморье
Погода во Владивостоке на 9 июня 2019 года: облачно и до +15°C
Житель Приморья попытался вывезти в Китай краснокнижную женьшень на миллион рублей
Во Владивостоке из-за стройки и вырубки деревьев на чиновников мэрии завели уголовное дело
Приморье вошло в ТОП-10 регионов по росту в Национальном рейтинге инвестклимата
Не гони, да не гоним будешь: самогонщика-рецидивиста осудили за незаконную продажу алкоголя в Приморье
Бережливая женская консультация открылась в роддоме Владивостока
Следователи проводят проверку после ошибочной ампутации ноги в Приморье
Погода во Владивостоке 8 июня 2019 года: днем до +16 градусов, ветер, местами туман