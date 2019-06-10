Владивостокцев ждут отключения воды уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 03:07 2019-06-10T03:07:13+03:00

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На этой неделе во Владивостоке пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, в четверг, 13 июня, без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

Кирова, 60-70. Обручева. Чкалова, 15.

Адмирала Кузнецова, 74, 78. Каплунова, 5.

Крыгина, 84. Леонова, 64.

Время отключений - с 09:00 до 19:00. Причина - плановые ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU