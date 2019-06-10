Владивостокцев ждут отключения воды уже на этой неделе
Причина - ремонтные работы
Фото: Черникова (Расюк) Татьяна.
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На этой неделе во Владивостоке пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».
По данным ведомства, в четверг, 13 июня, без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:
Кирова, 60-70. Обручева. Чкалова, 15.
Адмирала Кузнецова, 74, 78. Каплунова, 5.
Крыгина, 84. Леонова, 64.
Время отключений - с 09:00 до 19:00. Причина - плановые ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU