Восемь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в понедельник, 10 июня

СЕГОДНЯ 03:16 2019-06-10T03:16:48+03:00

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Восемь автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в понедельник, 10 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

504 Владивосток - Большой Камень 13:10

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

513 Владивосток - Партизанск 18:15

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

ИСТОЧНИК KP.RU