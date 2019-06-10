2019-06-10T03:30:53+03:00
Общество

В Приморье построят государственное арендное жилье для молодых специалистов

6-8 июня делегация от Приморья во главе с губернатором края Олегом Кожемяко приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2019
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Веленгурин Владимир.Фото: Веленгурин Владимир.
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Строить государственное арендное жилье для молодых специалистов планируют в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Новая мера поддержки разрабатывается с целью сократить отток молодых специалистов из региона.

О намерениях построить новое арендное жилье сообщила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина на полях Петербургского международного экономического форума. Проблемы уровня жизни, вопроизводства населения и миграции сегодня волнуют большинство стран. В Приморье же считают, что делать ставку стоит на молодое поколение. Вера Щербина отметила, что в крае большой миграционный отток, и его необходимо снизить. Сейчас регион реализует программу по строительства арендного жилья.

В программу входит строительство домов, которые в будущем подойдут под аренду для молодых специалистов края. Эта мера решает сразу несколько задач Приморья.

- Мы будем предоставлять жилье, чтобы привлечь и сохранить тех молодых специалистов, которые есть у нас в крае. Цена коммерческого найма таких квартир в разы меньше, чем на рынке. При этом организация, будь это школа или больница, чей молодой специалист снимает жилье, будет компенсировать часть его затрат. Кроме того, молодым людям будет предоставлено право выкупать это жилье в ипотеку по льготной ставке. И выплату за каждого родившегося ребенка также можно будет направить на погашение ипотеки, - отметила первый вице-губернатор края.

На строительство жилья Корпорации развития жилищного строительства выделит порядка пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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