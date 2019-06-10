ВКАД могут начать строить уже в 2020 году

СЕГОДНЯ 03:58 2019-06-10T03:58:44+03:00

Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума

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Соглашение по созданию «Владивостокской кольцевой автомобильной дороги» подписали на Петербургском форуме губернатор региона Олег Кожемяко и руководство госкомпании «Автодор» и АО «ИнфраВЭБ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что ВКАД во Владивостоке - это мост с Эгершельда на Елену и мост с Елены на остров Русский. Сейчас необходимые структуры начнут готовить проектную документацию, предложения и расчеты в том числе.

- По срокам - это конец 2019 - начало 2020 года. А в следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа, - заявил Олег Кожемяко.

Председатель правления «Автодора» Вячеслава Петушенко рассказал о готовности госкомпании всячески помогать в реализации проекта.

- Надеюсь, что в результате нашей совместной работы жители региона получат трассу, которая улучшит транспортную ситуацию и позволит вывести транзитный трафик из населенных пунктов, - сказал председатель.

При создании ВКАД во Владивостоке используют передовые и инновационные технологии.Об этом заявил генеральный директор «ИнфраВЭБ» Юрий Корсун.

ИСТОЧНИК KP.RU