В Приморье ищут мужчину

СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-10T04:55:19+03:00

Родственники уже заявили в полицию, однако не теряют надежды найти пропавшего раньше

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В Приморье пропал мужчина. О случившемся с помощью социальных сетей сообщили его родные и близкие.

По имеющимся данным, пропавшего зовут Дмитрий Васильевич Ящук 1985 года рождения. Еще 30 мая он вышел из дома в поселке Шкотово, и до сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не известно.

Возможно, что он находится в Артеме или во Владивостоке. Родные и близкие сообщили, что своими силами найти Дмитрия им не удалось, поэтому они написали заявление в полицию.

- Но есть шанс найти здесь (через соцсети - прим.ред.) быстрее. Может, кто видел, или знакомые что знают, - говорится в сообщении в паблике dpscontrol.

Так, судя по фотографии и комментариями под ней, известно, что мужчина работает машинистом. Родители живут в поселке Смоляниново.

Всех, кто может хоть что-то знать о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 89146702283.

ИСТОЧНИК KP.RU