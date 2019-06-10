Очередное ДТП с мотоциклистом в Приморье закончилось трагедией

СЕГОДНЯ 05:02 2019-06-10T05:05:34+03:00

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Серьезная авария произошла накануне вечером в Партизанске. В самом центре города погиб мотоциклист, а его жена попала в больницу с травмой головы. Причиной ДТП с единственным участником, по всей вероятности, стало превышение скоростного режима и употребление спиртного.

Авария с мотоциклом произошла на главной дороге Партизанска, в районе домов 27-29 по улице Ленинская. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением, в результате чего байк перевернулся, проехав еще около 5 метров по инерции. Во время падения водитель мотоцикла получил множественные травмы, медикам не удалось реанимировать парня. Стоит отметить, что врачей скорой помощи вызвали инспекторы ГИБДД, прибывшие на место, не исключено, что при наличии свидетелей и своевременном сообщении, мотоциклиста можно было спасти.

Пассажирка мото тоже оказалась травмирована, девушка разбила голову, однако от верной гибели ее уберег шлем. По имеющейся информации, накануне трагедии между супругами произошел разлад. Поссорившаяся пара отправилась в ночную поездку на эмоциях. Ситуацию усугубило и спиртное, употребленное перед этим. Однако эту версию еще предстоит отработать полицейским. Как выяснил корреспондент КП, погибший был жителем Партизанска. В семье несколько месяцев назад появился малыш.

С началом теплого сезона Партизанск буквально захлестнула череда трагедий с мотоциклистами. 20 мая погиб 14-летний юноша. Спустя 5 дней под рейсовый автобус влетел другой байкер. Как стало известно «Комсомолке», позже мужчина скончался в больнице. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют владельцам двухколесного транспорта соблюдать экипировку и правила дорожного движения.

Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске

ИСТОЧНИК KP.RU