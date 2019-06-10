2019-06-10T05:05:34+03:00
Происшествия

Очередное ДТП с мотоциклистом в Приморье закончилось трагедией

Водитель погиб на месте, пассажирка попала в больницу
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Трагедия унесла жизнь главы семействаТрагедия унесла жизнь главы семействаФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла накануне вечером в Партизанске. В самом центре города погиб мотоциклист, а его жена попала в больницу с травмой головы. Причиной ДТП с единственным участником, по всей вероятности, стало превышение скоростного режима и употребление спиртного.

Авария с мотоциклом произошла на главной дороге Партизанска, в районе домов 27-29 по улице Ленинская. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением, в результате чего байк перевернулся, проехав еще около 5 метров по инерции. Во время падения водитель мотоцикла получил множественные травмы, медикам не удалось реанимировать парня. Стоит отметить, что врачей скорой помощи вызвали инспекторы ГИБДД, прибывшие на место, не исключено, что при наличии свидетелей и своевременном сообщении, мотоциклиста можно было спасти.

Пассажирка мото тоже оказалась травмирована, девушка разбила голову, однако от верной гибели ее уберег шлем. По имеющейся информации, накануне трагедии между супругами произошел разлад. Поссорившаяся пара отправилась в ночную поездку на эмоциях. Ситуацию усугубило и спиртное, употребленное перед этим. Однако эту версию еще предстоит отработать полицейским. Как выяснил корреспондент КП, погибший был жителем Партизанска. В семье несколько месяцев назад появился малыш.

С началом теплого сезона Партизанск буквально захлестнула череда трагедий с мотоциклистами. 20 мая погиб 14-летний юноша. Спустя 5 дней под рейсовый автобус влетел другой байкер. Как стало известно «Комсомолке», позже мужчина скончался в больнице. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют владельцам двухколесного транспорта соблюдать экипировку и правила дорожного движения.

Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке перекроют одну из улиц
Новый неприличный дорожный знак появился на въезде во Владивосток
В Приморье ищут мужчину
ВКАД могут начать строить уже в 2020 году
В Приморье построят государственное арендное жилье для молодых специалистов
Восемь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в понедельник, 10 июня
Владивостокцев ждут отключения воды уже на этой неделе
В Приморье дождливо, облачно и туманно
Пенсионерка в Приморье 11 лет терпела «скотские» ограничения
Во Владивостоке задержали грабителя по горячим следам
Импортное мясо будет проходить более тщательный контроль перед ввозом в Приморье
Погода во Владивостоке на 9 июня 2019 года: облачно и до +15°C
Житель Приморья попытался вывезти в Китай краснокнижную женьшень на миллион рублей
Во Владивостоке из-за стройки и вырубки деревьев на чиновников мэрии завели уголовное дело
Приморье вошло в ТОП-10 регионов по росту в Национальном рейтинге инвестклимата
Не гони, да не гоним будешь: самогонщика-рецидивиста осудили за незаконную продажу алкоголя в Приморье
Бережливая женская консультация открылась в роддоме Владивостока
Следователи проводят проверку после ошибочной ампутации ноги в Приморье
Погода во Владивостоке 8 июня 2019 года: днем до +16 градусов, ветер, местами туман