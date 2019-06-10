Новый неприличный дорожный знак появился на въезде во Владивосток

СЕГОДНЯ 05:42 2019-06-10T05:42:13+03:00

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Появление во Владивостоке нового дорожного знака обсуждают пользователи социальных сетей. Самодельная табличка с неприличным текстом предупреждает водителей о своего рода «опасности».

Деревянная табличка с надписью появилась на столбе в районе остановки Ботанический сад на въезде во Владивосток. Надпись гласит, что через 100 метров на трассе стоит сотрудник ЦАФАП ОДД ГИБДД по Приморскому краю, который обслуживает нестационарную камеру, фиксирующую нарушение скоростного режима. К слову, назвали его авторы таблички совсем иначе.

Новый знак появился на этом участке дороги еще ночью. Пока что кусок фанеры еще на месте. Не исключен вариант, что к концу дня творчество местных автомобилистов и вовсе исчезнет со столба.

Сам владелец нестационарной камеры передвигается на автомобиле марки Ford Focus и уже успел стать одной из самых обсуждаемых фигур в социальных сетях. В этот раз пользователи автомобильного паблика единогласно поддержали появление нового знака и согласились с информацией на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU