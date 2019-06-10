Во Владивостоке перекроют одну из улиц

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-10T07:19:07+03:00

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На следующей неделе одна из улиц Владивостока станет недоступна для проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным ведомства, во вторник, 18 июня, специалисты закроют движение и парковку авто на улице Бородинская. За это время рабочие в аварийном порядке отремонтируют водопровод. Ограничение в районе дома № 31 по улице Бородинская будут действовать два дня - до 23:59 часов 20 июня.

Специалисты рекомендуют объезжать закрытую дорогу по улицам Кутузова, Русская и Багратиона.

ИСТОЧНИК KP.RU