Во Владивостоке перекроют одну из улиц
В районе Бородинской рабочие отремонтируют водопровод
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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На следующей неделе одна из улиц Владивостока станет недоступна для проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным ведомства, во вторник, 18 июня, специалисты закроют движение и парковку авто на улице Бородинская. За это время рабочие в аварийном порядке отремонтируют водопровод. Ограничение в районе дома № 31 по улице Бородинская будут действовать два дня - до 23:59 часов 20 июня.
Специалисты рекомендуют объезжать закрытую дорогу по улицам Кутузова, Русская и Багратиона.
ИСТОЧНИК KP.RU