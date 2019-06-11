В Приморье тепло, но пасмурно и туманно

СЕГОДНЯ 01:59 2019-06-11T01:59:50+03:00

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Во вторник, 11 июня, Приморский край окажется под властью поля пониженного атмосферного давления. В регионе облачно, местами кратковременные дожди с вероятностью в 80 процентов, а утром даже туман. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до 26 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице с самого утра сегодня небо затянуто облаками, но без осадков. Метеорологи обещают прояснения в течение дня. Умеренный юго-восточный ветер после обеда лишь только усилится. Воздух в городе в этот день прогреется до 16 градусов тепла, в пригороде - до 20.

В Уссурийске также без осадков, облачно с прояснениями. Ветер возьмет направление с юга и усилится во второй половине дня. Температура в соседнем городе теплее - до 23 градусов со знаком плюс.

В Находке небо также затянуто облаками, но синоптики все же обещают прояснения. Ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха до 19 градусов тепла.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода в этот день во Владивостоке обычно была теплой. Максимальная температура воздуха +27,8 °С отмечалась 1944 году. Минимальная температура воздуха в 1931 году составила +5,3 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU