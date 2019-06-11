Девочка из Приморья стала трехкратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 05:54 2019-06-11T05:54:32+03:00

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С 3 по 15 июня в Швеции проходит Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Приморский край в составе сборной России представляла воспитанница спортивной школы «Вертикаль» города Дальнегорска Алина Рассамахина. Спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу и установила два новых мировых рекорда. Тренируется Алина под руководством тренера Владимира Лапынина.

Алина Рассамахина в первом виде приседании установила новый Мировой рекорд, присев со штангой весом 116 килограммов. Во втором виде - жиме лёжа - спортсменка также установила мировой рекорд - 68,5 килограмма.

В становой тяге с первого подхода Алина собрала сумму в 294,5 килограмма и, намного опередив своих соперниц, закрепила за собой звание чемпионки мира. Попытка установить новый мировой рекорд в сумме троеборья тоже была, но закончилась неудачей.

По итогам соревнований девушка увезет с собой золотую медаль за приседания, золотую медаль за жим лёжа, серебряную медаль за становую тягу и основную золотую медаль чемпионки мира за сумму троеборья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714073" frameborder="0"></iframe> Видео: Тарабарин Игорь.

Для Алины Рассамахиной 2019 год стал последним годом выступления в возрастной категории спортсменов 14-18 лет. В классическом пауэрлифтинге ей удалось собрать все самые наивысшие достижения, которые только существуют. Она стала рекордсменкой мира и чемпионкой мира во всех видах классического пауэрлифтинга.

Первый рекорд мира в становой тяге был установлен еще в марте 2017года в Дании на Чемпионате Европы. Тогда ещё не покорился мировой рекорд в сумме троеборья, но был установлен рекорд Европы. Но в июне 2017 года на Чемпионате Мира в Белорусии спортсменка улучшила свой мировой рекорд в становой тяге и установила новый в сумме троеборья. Именно тогда Алина в первый раз стала чемпионкой мира.

ИСТОЧНИК KP.RU