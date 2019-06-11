Почти весь Надеждинский район Приморья останется без воды

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-11T09:09:48+03:00

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Один из районов Приморского края на полдня останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, по данным ведомства, отключения пройдут в четверг, 13 июня, с 09:00 до 15:00 часов. Рабочие временно ограничат подачу воды в село Вольно-Надеждинское, поселок Новый, поселок Прохладное, посело Шмидтовка и поселок Де-Фриз. В данном случае отключение от водоснабжения - производственная необходимость.

Территории района развиваются, в муниципалитете становится все больше и больше жилых домов. Чтобы обеспечить стабильное водоснабжения в жилищах, специалисты проводят ряд мероприятий. В этот раз на водной насосной станции в районе улицы Красные Казармы рабочие уже установили новый насос и 13 июня произведут обвязку трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU