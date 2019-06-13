Стабильность: в Приморье туман, грозы и морось

СЕГОДНЯ 02:17 2019-06-13T02:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 13 июня, погоду в Приморском каре определит поле пониженного атмосферного давления. В регионе небо будет затянуто облаками, а где-то пройдет и кратковременный дождь с вероятностью в 80 процентов. В отдельных районах - грозы и туман. Ветер в этот день возьмет направление с юга и усилится в течение дня. Воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице облачно, морось и туман. Ветер в течение дня перейдет в сильный, а воздух прогреется всего лишь до 15 градусов тепла.

В Уссурийске в основном без осадков, но солнца на небе не ожидается. Ветер южный умеренный, а температура воздуха дойдет до 21 градуса со знаком плюс.

В Находке облачно, но синоптики обещаются прояснения. Утром в некоторых районах города туман. Слабый ветер в течение дня окрепнет и станет умеренным, а воздух прогреется до 19 градусов.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода в этот день во Владивостоке обычно была теплой. Максимальная температура воздуха в 2004 году составила +29,1 °С. Минимальная температура воздуха в +5,5 °С отмечалась в 1977 году.

ИСТОЧНИК KP.RU