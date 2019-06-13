Шесть междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в четверг, 13 июня

СЕГОДНЯ 02:40 2019-06-13T02:44:14+03:00

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Шесть автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в четверг, 13 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

502 Владивосток - Спасск 10:30

504 Владивосток - Большой Камень 13:10

501 Владивосток - Уссурийск 14:40

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

ИСТОЧНИК KP.RU