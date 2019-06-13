Серийных автоугонщиков задержали в Приморье

СЕГОДНЯ 04:31 2019-06-13T04:31:56+03:00

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Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые пытались угнать автомобиль. Как выяснилось уже в отделении, это далеко не первый случай. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступила информация о хищении автомобиля марки ВАЗ-2121. Наружные отряды незамедлительно получили ориентировку и приступили к поиску.

В этот момент на маршруте патрулирования находились два лейтенанта полиции Василий Дудкин и Семен Шипилов. В их поле зрения попал автомобиль, который, вроде как, подходил под описание в ориентировке. Сотрудники попросили водителя машины остановиться, но рулевой требования проигнорировал и понесся дальше.

Лейтенанты полиции Василий Дудкин и Семен Шипилов. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В процессе уйти от погони ему все-таки не удалось. На втором километре автодороги Уборка - Самарка - Отрадное автомашину удалось задержать. В салоне помимо водителя находились еще два пассажира. Все они снова попытались скрыться - убежать. Успехом попытка не увенчалась.

Уже в отделе полиции выяснилось, что задержанным 25 лет. Все они жители поселка Кавалерово. Они признались, что хотели угнать ВАЗ-2121. Вдобавок парни сознались и в трех других аналогичных преступлениях.

Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Теперь члены преступной группы могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Всех фигурантов уголовного дела поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU