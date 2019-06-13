Виновника смертельной аварии на Пихтовой во Владивостоке взяли под стражу

СЕГОДНЯ 05:34 2019-06-13T05:34:07+03:00

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Водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом на улице Пихтовая во Владивостоке, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

41-летнего жителя Владивостока обвиняют в смертельной аварии, произошедшей накануне в районе улицы Пихтовая во Владивостоке. Автомобиль марки Toyota Noah двигался в сторону Детского парка. В этот момент по обочине и без того узкой дороги шла женщина-пешеход. По неизвестным пока причинам рулевой микроавтобуса объехать человека не смог и сбил пешехода насмерть. После этого «приключения» не закончились: иномарка налетела на столб и перевернулась.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Чуть позже в полиции рассказали подробности ДТП. Водитель микроавтобуса серьезно превысил скорость движения. Сам мужчина находился в более чем нетрезвом состоянии. В салоне авто с ним находился и его спутник - такой же нетрезвый.

В 2005 году водителя уже лишали прав за подобное нарушение. Тогда мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU