Во Владивостоке ищут тех, кому под силу отремонтировать дороги на Русском острове
Во Владивостоке начинаются аукционы по поиску подрядных организаций для ремонта дорог на острове Русском. Заказчиком выступает администрация Владивостока.
Выигравшим конкурс подрядчикам предстоит уложить около 8 километров нового асфальта. Работы поделены на три участка: 3,5 километров в Поспелово, порядка 2,5 километров - в Парисе и около 2 километров - на улице Экипажной. Каждый из этих участков имеет свое техническое задание. Впрочем, не исключается, что один и тот же подрядчик может взять в работу несколько лотов.
- На дороге в поселке Поспелово дорожники уложат новые водопропускные трубы, заменят слабые грунты и уложат новый асфальт на участке протяженностью почти 3,5 километра, - отмечают специалисты управления дорог и благоустройства.
На улице Экипажной ремонт проведут от дома № 60 до остановки «Школа № 15». Здесь установят водопропускные трубы общей длиной 360 метров, уложат новое асфальтовое покрытие более чем на 16,5 тысячах квадратных метров, уложат бордюр и покрытие на 2 тысячах квадратных метров на тротуаре. Также установят новые лестничные марши.
ИСТОЧНИК KP.RU