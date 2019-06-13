Во Владивостоке ищут тех, кому под силу отремонтировать дороги на Русском острове

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-13T07:51:21+03:00

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Во Владивостоке начинаются аукционы по поиску подрядных организаций для ремонта дорог на острове Русском. Заказчиком выступает администрация Владивостока.

Выигравшим конкурс подрядчикам предстоит уложить около 8 километров нового асфальта. Работы поделены на три участка: 3,5 километров в Поспелово, порядка 2,5 километров - в Парисе и около 2 километров - на улице Экипажной. Каждый из этих участков имеет свое техническое задание. Впрочем, не исключается, что один и тот же подрядчик может взять в работу несколько лотов.

- На дороге в поселке Поспелово дорожники уложат новые водопропускные трубы, заменят слабые грунты и уложат новый асфальт на участке протяженностью почти 3,5 километра, - отмечают специалисты управления дорог и благоустройства.

На улице Экипажной ремонт проведут от дома № 60 до остановки «Школа № 15». Здесь установят водопропускные трубы общей длиной 360 метров, уложат новое асфальтовое покрытие более чем на 16,5 тысячах квадратных метров, уложат бордюр и покрытие на 2 тысячах квадратных метров на тротуаре. Также установят новые лестничные марши.

ИСТОЧНИК KP.RU