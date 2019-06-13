Бывший вице-губернатор Приморья назначена уполномоченным по правам ребенка

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-13T11:48:52+03:00

В марте, после серии скандалов в школах, эту должность покинула Анна Личковаха

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Не успели мы сообщить о том, что вице-губернатор Приморья Ирина Медведева покидает свою должность, как в администрации края объявили о ее новом месте работы. Медведева станет уполномоченным по правам ребенка.

Должность стала вакантной в марте, когда после серии скандалов в школах ушла в отставку Анна Личковаха.

Ирина Медведева работала вице-губернатором, курирующим здравоохранение, спорт и социальную сферу, с декабря прошлого года. До этого она шесть лет занималась общественной работой – будучи мамой троих детей возглавляла региональную общественную организацию «Совет многодетных родителей».

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ИСТОЧНИК KP.RU