Бывший вице-губернатор Приморья назначена уполномоченным по правам ребенка
Не успели мы сообщить о том, что вице-губернатор Приморья Ирина Медведева покидает свою должность, как в администрации края объявили о ее новом месте работы. Медведева станет уполномоченным по правам ребенка.
Должность стала вакантной в марте, когда после серии скандалов в школах ушла в отставку Анна Личковаха.
Ирина Медведева работала вице-губернатором, курирующим здравоохранение, спорт и социальную сферу, с декабря прошлого года. До этого она шесть лет занималась общественной работой – будучи мамой троих детей возглавляла региональную общественную организацию «Совет многодетных родителей».
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ИСТОЧНИК KP.RU