Владивосток готовится к Чемпионату мира по Го

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-13T14:12:50+03:00

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Мастер-классы и турниры все чаще проходят в городе, чтобы как можно больше приморцев могли познакомиться с азиатской игрой. Так, 13 и 14 июня в ДВФУ на площадке Медиасаммита спортивная федерация Го представляет мастер-классы и турнир «Будь GOтов!» для журналистов, сотрудников пресс-служб, специалистов по связям с общественностью, студентов ДВФУ.

Как и в прошлом году, любой желающий сможет подойти на точку федерации и научиться игре Го или сыграть со спортсменами, если уже умеет. Здесь же ведется открытая регистрация участников на любительский турнир. Он состоится во второй день саммита на площадке Федерации Го, в 18:00.

Как рассказали спортсмены, до любительского Чемпионата мира по Го, который пройдет во Владивостоке, остается меньше года. Лучшие игроки Го со всего мира приедут в столицу Дальнего Востока 28 мая, где на протяжении недели будут соревноваться за титул Чемпиона мира.

Чемпионат впервые пройдет на территории России. В соревнованиях участвуют 75 стран-членов Международной федерации Го. По правилам проведения от одной страны играет один представитель - национальный чемпион. В чемпионате 8 призовых мест. В оргкомитет генеральный директор АО «Росгеология» Олег Горьков и главный исполнительный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис. Впервые в рамках Чемпионата мира в центре Владивостока устроят большую фан-зону на 500 мест, в которой жители смогут узнать об игре, овладеть ее основами и провести пробные матчи.

В сентябре 2019 года площадка Федерации Го будет работать на Улице Дальнего Востока V Восточного экономического форума на острове Русский. Здесь же делегаты форума запустят часы обратного отсчета к Чемпионата мира. Также на ВЭФ состоятся Всероссийское соревнование по Го с участием сборных команд регионов ДФО, товарищеский матч бизнесменов с участием делегатов и гостей ВЭФ из стран АТР и обучающие мастер-классы для всех участников форума и жителей и гостей Владивостока.

Справка:

Го – официальный вид спорта. В России в Го играют 50 тысяч человек, клубы и секции работают в 57 регионах. На Дальнем Востоке спортивные федерации Го открыты в Магаданской области, Хабаровском и Приморском крае.

За последние 10 лет российские спортсмены завоевали 102 медали на международных турнирах. В 2017 году Россия впервые провела Европейский Го Конгресс в Санкт-Петербурге. В том же году на 38-й сессии президиума Международной федерации го Россия получила право проведения в 2020 году любительского Чемпионата мира по игре го. Впервые в истории он пройдет не в азиатской стране. Местом проведения выбран Владивосток.

В 2018 году Международный турнир по Го включили в программу IV Восточного экономического форума на о. Русский. На Улице Дальнего Востока за партиями Го встречались бизнесмены и политики из стран Азии. В 2019 году в шатрах Российской федерации Го вновь пройдут соревнования и мастер-классы.

Фото: PrimaMedia

ИСТОЧНИК KP.RU