2019-06-14T05:28:29+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 14 июня: морось, переходящая в дождь и туманы

В крае воздух прогреется до +25°C, но произойдет это лишь в континентальной части
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 14 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, вероятность 100%, гроза, на побережье местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +13...+25°C.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, вероятность 100%, туман. Ветер юго-восточный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха +13...+15°C, в пригороде до +18°C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь, вероятность 100%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке облачно, временами морось, вероятность 100%. Ветер юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16..+18°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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