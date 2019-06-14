Погода во Владивостоке и Приморье на 14 июня: морось, переходящая в дождь и туманы
Сегодня, 14 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, вероятность 100%, гроза, на побережье местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +13...+25°C.
Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, вероятность 100%, туман. Ветер юго-восточный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха +13...+15°C, в пригороде до +18°C.
В Уссурийске облачно, небольшой дождь, вероятность 100%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.
В Находке облачно, временами морось, вероятность 100%. Ветер юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16..+18°C.
ИСТОЧНИК KP.RU